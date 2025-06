Chouette Rando Nocturne Luzech 4 juillet 2025 23:30

Lot

Chouette Rando Nocturne Place du Canal Luzech Lot

Comme chaque année, Ensemble Pour Luzech vous propose des randonnées originales autour de Luzech.

La formule est simple départ en fin d’après-midi vers 19 h 30 puis repas tiré du sac et retour à la lueur des lampes frontales vers minuit.

Les parcours sont accessibles à tout bon marcheur (dénivelé de 212 D+ et distance de 10,5 km.)

Pas d’inscription préalable, il suffit d’arriver Place du Canal 15 minutes avant le départ.

N’oubliez pas votre sourire et votre bonne humeur, les chouettes randos nocturnes sont placées sous le signe de la convivialité !

Une météo capricieuse peut nous amener à annuler une rando !

Départ de la place de Luzech direction la combe de Roubignol, nous monterons progressivement pendant 2,5 km. Profitez-en, ce sera l’unique montée de la rando !

1,3 km plus loin, descente vers le chemin des Payrols par un sentier comme on les aime, qui serpente en pente douce à travers bois (1km).

Direction Rivière Haute ( 1km) les berges du Lot nous accueilleront pour l’instant pique-nique, et bien évidemment l’apéritif sera au rendez-vous !

Puis retour tranquille vers Luzech au bord de l’eau en passant par CAMBOU (5km)

Petits conseils pratiques pour profiter pleinement de la randonnée.

Prévoir de bonnes chaussures, un éclairage ( lampe frontale très pratique!) votre pique-nique, et un verre qui vous permettra de déguster l’apéritif.

2 .

Place du Canal

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 83 75 58 76

English :

Every year, Ensemble Pour Luzech organizes original walks around Luzech.

The formula is simple: late afternoon departure at around 7:30 p.m., followed by a packed lunch and return by headlamp around midnight.

The routes are accessible to all good walkers (difference in altitude of 212 D+ and distance of 10.5 km)

No pre-registration required, just arrive at Place du Canal 15 minutes before the start.

Don’t forget to bring your smile and your good mood: these great night hikes are all about conviviality!

Inclement weather may cause us to cancel a hike!

German :

Wie jedes Jahr bietet Ihnen Ensemble Pour Luzech originelle Wanderungen rund um Luzech an.

Die Formel ist einfach: Sie starten am späten Nachmittag gegen 19:30 Uhr, essen dann aus dem Rucksack und kehren gegen Mitternacht im Schein der Stirnlampen zurück.

Die Strecken sind für jeden guten Wanderer zugänglich (Höhenunterschied von 212 D+ und Distanz von 10,5 km)

Keine vorherige Anmeldung erforderlich, es genügt, sich 15 Minuten vor dem Start am Place du Canal einzufinden.

Vergessen Sie Ihr Lächeln und Ihre gute Laune nicht, denn bei den Eulen-Nachtwanderungen steht die Geselligkeit im Vordergrund!

Bei unbeständigem Wetter kann es vorkommen, dass wir eine Wanderung absagen müssen!

Italiano :

Come negli anni precedenti, l’Ensemble Pour Luzech organizza una serie di passeggiate originali nei dintorni di Luzech.

La formula è semplice: partenza nel tardo pomeriggio verso le 19.30, pranzo al sacco e rientro alla luce delle lampade frontali verso mezzanotte.

I percorsi sono accessibili a tutti i buoni camminatori (con un dislivello di 212 D+ e una distanza di 10,5 km)

Non è richiesta l’iscrizione anticipata, basta presentarsi in Place du Canal 15 minuti prima della partenza.

Non dimenticate il sorriso e il buon umore: queste passeggiate notturne sono all’insegna della convivialità!

In caso di maltempo, potremmo dover annullare una passeggiata!

Espanol :

Como en años anteriores, Ensemble Pour Luzech organiza una serie de originales paseos por Luzech.

La fórmula es sencilla: salida a última hora de la tarde, hacia las 19.30 horas, almuerzo para llevar y regreso a medianoche a la luz de los faros.

Los recorridos son accesibles a todos los buenos senderistas (con un desnivel de 212 D+ y una distancia de 10,5 km)

No es necesario inscribirse previamente, basta con llegar a la Place du Canal 15 minutos antes de la salida.

No olvide su sonrisa y su buen humor: ¡estos magníficos paseos nocturnos son pura convivencia!

Si hace mal tiempo, es posible que tengamos que anular algún paseo

