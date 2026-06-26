Chouette soirée Gisancourt Guerny
Chouette soirée Gisancourt Guerny mercredi 22 juillet 2026.
Guerny
Chouette soirée
Gisancourt 37 rue des Sorbiers Guerny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Partez pour une promenade nocturne à la découverte des habitats des chouettes, une expérience sensorielle qui vous plongera au cœur de la nature.
Suivez les traces et indices laissés par ces majestueux rapaces nocturnes. Apprenez à identifier les signes de leur présence et à comprendre leur rôle crucial dans l’équilibre de la nature. Immergez vous dans une atmosphère envoûtante en écoutant les mélodies mystiques des chouettes. Apprenez à reconnaître leurs différents chants et laissez-vous emporter par leur beauté sonore. .
Gisancourt 37 rue des Sorbiers Guerny 27720 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chouette soirée
L’événement Chouette soirée Guerny a été mis à jour le 2026-06-26 par Vexin Normand Tourisme