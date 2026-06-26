Chouette soirée Gisancourt Guerny

Guerny

Chouette soirée

Gisancourt 37 rue des Sorbiers Guerny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Partez pour une promenade nocturne à la découverte des habitats des chouettes, une expérience sensorielle qui vous plongera au cœur de la nature.

Suivez les traces et indices laissés par ces majestueux rapaces nocturnes. Apprenez à identifier les signes de leur présence et à comprendre leur rôle crucial dans l’équilibre de la nature. Immergez vous dans une atmosphère envoûtante en écoutant les mélodies mystiques des chouettes. Apprenez à reconnaître leurs différents chants et laissez-vous emporter par leur beauté sonore. .

Gisancourt 37 rue des Sorbiers Guerny 27720 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Chouette soirée

L’événement Chouette soirée Guerny a été mis à jour le 2026-06-26 par Vexin Normand Tourisme