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Chouette soirée Gisancourt Guerny

Chouette soirée Gisancourt Guerny mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Gisancourt
Adresse
37 rue des Sorbiers
Ville
27720 Guerny
Département
Eure
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Guerny

Chouette soirée

Gisancourt 37 rue des Sorbiers Guerny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Partez pour une promenade nocturne à la découverte des habitats des chouettes, une expérience sensorielle qui vous plongera au cœur de la nature.
Suivez les traces et indices laissés par ces majestueux rapaces nocturnes. Apprenez à identifier les signes de leur présence et à comprendre leur rôle crucial dans l’équilibre de la nature. Immergez vous dans une atmosphère envoûtante en écoutant les mélodies mystiques des chouettes. Apprenez à reconnaître leurs différents chants et laissez-vous emporter par leur beauté sonore.   .

Gisancourt 37 rue des Sorbiers Guerny 27720 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63  info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Chouette soirée

L’événement Chouette soirée Guerny a été mis à jour le 2026-06-26 par Vexin Normand Tourisme