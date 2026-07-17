Chouette, une histoire ! Dans la forêt, il y a…, Médiathèque de Champfleur, Champfleur

Informations pratiques

Chouette, une histoire ! Dans la forêt, il y a… Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de Champfleur Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Des histoires et des chansons pour savoir ce que l’on peut bien trouver en forêt ! Lectures suvies d’un atelier créati.

3 à 10 ans

Médiathèque de Champfleur Passage du Lavoir, 72610 Champfleur Champfleur 72610 Sarthe Pays de la Loire 02 33 31 20 02 https://mediatheques.cu-alencon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.cu-alencon.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

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