Chouettes histoires et drôles de contes Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Chouettes histoires et drôles de contes
Médiathèque Quai des Mots 4 rue Elie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-11-05 10:00:00
fin : 2025-11-05 11:00:00
2025-11-05
Loups, monstres et sorcières seront au rendez-vous, et vous ?
Marine raconte pour les enfants jusqu’à 4 ans et Muriel à partir de 5 ans. .
