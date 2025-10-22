Chouettes histoires et drôles de contes Quartier Livres Bibliothèque La Clayette

Chouettes histoires et drôles de contes Quartier Livres Bibliothèque La Clayette mercredi 22 octobre 2025.

Chouettes histoires et drôles de contes

Quartier Livres Bibliothèque 1 bis impasse du Vieux Moulin La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Marine raconte pour les enfants jusqu’à 4 ans et Muriel à partir de 5 ans.

Loups, monstres et sorcières seront au rendez-vous, et vous ? .

Quartier Livres Bibliothèque 1 bis impasse du Vieux Moulin La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 58 93 quartierlivres@bsb71.fr

English : Chouettes histoires et drôles de contes

German : Chouettes histoires et drôles de contes

Italiano :

Espanol :

L’événement Chouettes histoires et drôles de contes La Clayette a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)