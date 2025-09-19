Chouille des 10 ans Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Chouille des 10 ans Brasserie Cheval L’Atelier Toul vendredi 19 septembre 2025.

Chouille des 10 ans Brasserie Cheval

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2025-09-19 00:00:00

fin : 2025-09-20 01:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

La Brasserie Cheval fête ses 10 ans !

Pour cela, vous êtes invités pour fêter l’évenement à travers une programmation de concerts et d’animations pendant tout un week-end.

Et pour fêter les 10 ans, 10 bières pressions de la Brasserie Cheval, des softs, des sodas artisanaux, du cidre, du vin … seront disponibles.

Tout le week-end, vous pourrez profiter de la Taverne à roulette, une salle d’arcade itinérante, mais aussi de la friperie locale de l’Atelier, La Fripe C’est Chic et de tatoos artists.

Toute la programmation du week-end sur la page Facebook de l’événement.Tout public

0 .

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

English :

Brasserie Cheval celebrates its 10th anniversary!

To celebrate, we’re inviting you to join us for a weekend of concerts and entertainment.

And to celebrate 10 years, 10 Brasserie Cheval draught beers, softs, craft sodas, cider, wine… will be available.

All weekend long, you can enjoy the Taverne à roulette, a travelling arcade, as well as the Atelier’s local thrift shop, La Fripe C’est Chic, and tatoos artists.

All the weekend’s programming on the event’s Facebook page.

German :

Die Brasserie Cheval feiert ihr 10-jähriges Bestehen!

Aus diesem Grund sind Sie eingeladen, das Ereignis mit einem Programm aus Konzerten und Animationen ein ganzes Wochenende lang zu feiern.

Und zur Feier des 10-jährigen Jubiläums werden 10 Fassbiere der Brasserie Cheval, Softdrinks, hausgemachte Limonaden, Apfelwein, Wein … werden erhältlich sein.

Das ganze Wochenende über können Sie von der Taverne à roulette, einer fahrenden Arcade-Halle, profitieren, aber auch vom lokalen Secondhand-Laden des Ateliers, La Fripe C’est Chic, und von Tatoo-Künstlern.

Das gesamte Programm des Wochenendes finden Sie auf der Facebook-Seite der Veranstaltung.

Italiano :

La Brasserie Cheval festeggia il suo 10° anniversario!

Per festeggiare, vi invitiamo a unirvi a noi per un fine settimana di concerti e intrattenimento.

E per festeggiare i 10 anni, saranno disponibili 10 birre alla spina della Brasserie Cheval, soft, bibite artigianali, sidro, vino… saranno disponibili.

Per tutto il fine settimana, potrete approfittare della Taverne à roulette, una sala giochi itinerante, del negozio di seconda mano locale dell’Atelier, La Fripe C’est Chic, e dei tatuatori.

Tutta la programmazione del fine settimana sulla pagina Facebook dell’evento.

Espanol :

¡Brasserie Cheval celebra su 10º aniversario!

Para celebrarlo, le invitamos a unirse a nosotros durante un fin de semana de conciertos y entretenimiento.

Y para celebrar los 10 años, 10 cervezas de barril de la Brasserie Cheval, softs, refrescos artesanales, sidra, vino… estarán a su disposición.

Durante todo el fin de semana podrá disfrutar de la Taverne à roulette, un salón recreativo ambulante, así como de la tienda de segunda mano del Atelier, La Fripe C’est Chic, y de artistas del tatuaje.

Toda la programación del fin de semana en la página Facebook del evento.

L’événement Chouille des 10 ans Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2025-09-09 par MT TERRES TOULOISES