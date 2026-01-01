Choupisson, la vie en ver Allonnes

Choupisson, la vie en ver

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Début : 2026-01-13 10:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-01-13

Choupisson, une bande dessinée de David Perimony aux éditions de la Gouttière. Cette exposition est organisée en partenariat ave le REP d’Allonnes dans le cadre du projet cycle 2 Je case, tu bulles, on planche . Une rencontre avec le dessinateur David Perimony est prévue jeudi 29 janvier à 17h. .

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

Choupisson, a comic strip by David Perimony published by Editions de la Gouttière.

