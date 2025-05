CHRALINE ET SES SECRETS COMMUNIQUER AVEC SON ANGE GARDIEN – Lamalou-les-Bains, 16 mai 2025 07:00, Lamalou-les-Bains.

Hérault

CHRALINE ET SES SECRETS COMMUNIQUER AVEC SON ANGE GARDIEN 21 avenue charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Charline vous invite à communiquer avec votre ange gardien

Découverte des hiérarchies célestes, de leur fonctionnement auprès des humains (les signes, les plumes…) et des méthodes de communication simples.

14h sur inscription au 06 63 92 27 13 60€ .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13

English :

Charline invites you to communicate with your guardian angel

Workshop proposed by the Association Art Thérapie

German :

Charline lädt Sie ein, mit Ihrem Schutzengel zu kommunizieren

Workshop angeboten von der Association Art Thérapie

Italiano :

Charline vi invita a comunicare con il vostro angelo custode

Laboratorio offerto dall’Associazione Art Thérapie

Espanol :

Charline te invita a comunicarte con tu ángel de la guarda

Taller ofrecido por la Asociación Art Thérapie

