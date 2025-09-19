CHRALINE ET SES SECRETS ENSEIGNEMENT LES BASES DE LA SPIRITUALITÉ Lamalou-les-Bains
CHRALINE ET SES SECRETS ENSEIGNEMENT LES BASES DE LA SPIRITUALITÉ
21 avenue charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Charline vous invite à un atelier spirituel avec pour thème les bases de la spiritualité
Atelier proposé par l’Association Art Thérapie
14h30 sur inscription au 06 63 92 27 13 60€ .
21 avenue charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13
English :
Charline invites you to a spiritual workshop on the basics of spirituality
Workshop offered by the Association Art Thérapie
German :
Charline lädt Sie zu einem spirituellen Workshop mit dem Thema: Die Grundlagen der Spiritualität ein
Workshop angeboten von der Association Art Thérapie
Italiano :
Charline vi invita a un workshop spirituale sulle basi della spiritualità
Workshop organizzato dall’Associazione Art Thérapie
Espanol :
Charline te invita a un taller espiritual sobre los fundamentos de la espiritualidad
Taller organizado por la Asociación Art Thérapie
