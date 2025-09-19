CHRALINE ET SES SECRETS ENSEIGNEMENT LES BASES DE LA SPIRITUALITÉ Lamalou-les-Bains

CHRALINE ET SES SECRETS ENSEIGNEMENT LES BASES DE LA SPIRITUALITÉ

21 avenue charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Charline vous invite à un atelier spirituel avec pour thème les bases de la spiritualité

Atelier proposé par l’Association Art Thérapie

Boutique Charline et ses secrets 21 avenue Charcot

14h30 sur inscription au 06 63 92 27 13 60€ .

21 avenue charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13

English :

Charline invites you to a spiritual workshop on the basics of spirituality

Workshop offered by the Association Art Thérapie

German :

Charline lädt Sie zu einem spirituellen Workshop mit dem Thema: Die Grundlagen der Spiritualität ein

Workshop angeboten von der Association Art Thérapie

Italiano :

Charline vi invita a un workshop spirituale sulle basi della spiritualità

Workshop organizzato dall’Associazione Art Thérapie

Espanol :

Charline te invita a un taller espiritual sobre los fundamentos de la espiritualidad

Taller organizado por la Asociación Art Thérapie

