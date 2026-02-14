Chris Evans et Kelly Le Jukebox Vintage Concert-dansant Salle LA BARAK Quartier des Graves-Romains Vichy
Chris Evans et Kelly Le Jukebox Vintage Concert-dansant Salle LA BARAK Quartier des Graves-Romains Vichy dimanche 15 mars 2026.
Chris Evans et Kelly Le Jukebox Vintage Concert-dansant
Salle LA BARAK Quartier des Graves-Romains 16 rue de Venise Vichy Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Plateau-repas et spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 12:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Chris Evans et Kelly chantent les chansons qui ont marqué les années 60-70. Concert dansant Rock’n’roll, Madison, Twist, Slow…
.
Salle LA BARAK Quartier des Graves-Romains 16 rue de Venise Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 17 34 84 chrisevans@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chris Evans and Kelly sing the songs that marked the 60s and 70s. Dance concert: Rock’n’roll, Madison, Twist, Slow…
L’événement Chris Evans et Kelly Le Jukebox Vintage Concert-dansant Vichy a été mis à jour le 2026-02-14 par Vichy Destinations