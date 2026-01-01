CHRIS LE HACHE SOUEICHKFÉ Soueich

CHRIS LE HACHE

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 20:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Concert Chris Le Hache !

Chris Le Hache

Guitare & voix Chris Le Hache auteur, compositeur, interprète, troubadour de notre temps apporte un souffle nouveau et se dit Chansonneur . Il sait que la plume peut être une arme. Et qu’il va regarder le public dans les yeux. Signe particulier il ne s’accompagne pas à la guitare. Sa guitare chante aussi. Contrepoint jazz à sa voix. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

Concert: Chris Le Hache!

