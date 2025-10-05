Christelle Chollet : 20 ans déjà Salle Paul Fort Nantes

Christelle Chollet : 20 ans déjà Salle Paul Fort Nantes mardi 23 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-23 20:30 –

Gratuit : non 30 € 30 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Christelle Chollet invente son propre genre : le one woman show musical, mêlant sketchs et tubes.20 ans, 6 spectacles, 6 succès. Avec ce nouveau spectacle, Christelle démarre les 20 prochaines années avec un 7? opus ébouriffant ! (Oui ébouriffant)

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/