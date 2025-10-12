Christelle Chollet 20 ans déjà Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Christelle Chollet 20 ans déjà

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Il y a 20 ans, Christelle Chollet inventait un genre à part le One Woman Show Musical, un cocktail de sketchs et de tubes revisités. Elle revient aujourd’hui avec un 7ème opus décoiffant, plus audacieux, plus drôle, plus musical que jamais.

Durée 1h30

Il y a 20 ans, Christelle Chollet inventait un genre à part le One Woman Show Musical, un cocktail de sketchs et de tubes revisités. Elle revient aujourd’hui avec un 7ème opus décoiffant, plus audacieux, plus drôle, plus musical que jamais.

Durée 1h30 .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Christelle Chollet 20 ans déjà

20 years ago, Christelle Chollet invented a genre of her own: the One Woman Show Musical, a cocktail of sketches and revisited hits. Now she’s back with a 7th opus that’s more daring, funnier and more musical than ever.

Running time: 1h30

German : Christelle Chollet 20 ans déjà

Vor 20 Jahren erfand Christelle Chollet ein ganz eigenes Genre: die One Woman Show Musical, ein Cocktail aus Sketchen und neu interpretierten Hits. Heute kehrt sie mit einem haarsträubenden siebten Opus zurück, kühner, lustiger und musikalischer als je zuvor.

Dauer: 1h30

Italiano :

20 anni fa, Christelle Chollet ha inventato un genere tutto suo: il One Woman Show Musical, un cocktail di sketch e successi rivisitati. Ora torna con una settima opera più audace, più divertente e più musicale che mai.

Durata: 1h30

Espanol : Christelle Chollet 20 ans déjà

Hace 20 años, Christelle Chollet inventó un género propio: el One Woman Show Musical, un cóctel de sketches y éxitos revisitados. Ahora vuelve con una séptima obra más atrevida, divertida y musical que nunca.

Duración: 1h30

L’événement Christelle Chollet 20 ans déjà Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot