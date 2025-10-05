Christelle Chollet – SALLE PAUL FORT Nantes

Christelle Chollet Début : 2025-12-23 à 20:30. Tarif : – euros.

MATHILDE MOREAU SARL PRÉSENTE : CHRISTELLE CHOLLET20 ans déjà : Christelle Chollet inventait son propre genre le One-Woman-Show-Musical, mêlant sketchs et tubes. 20 ans, 6 spectacles, 6 succès. Avec ce nouveau spectacle Christelle démarre les 20 prochaines années avec un 7ème opus ébouriffant ! (Oui ébouriffant)Christelle Chollet, ce sont les autres qu’en parlent le mieux :« Chez Christelle Chollet tout frise l’excellence: l’écriture, l’interprétation, le rythme ! » LE FIGARO« un talent insolent qui lui permet tout. » TELERAMA « La Rockstar de l’humour. Un mélange parfait entre humour et musique. » LE PARISIEN « Elle sait tout faire : parler, mimer, danser, chanter ! Sa voix est un trésor. » PARIS MATCH « Digne de Broadway. » DIRECT MATIN

SALLE PAUL FORT 9 RUE BASSE-PORTE 44000 Nantes 44