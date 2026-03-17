Christelle Hunot / La Bobine La Villette Paris

Sous un ciel brodé de lumière, une installation textile immersive accueille les tout-petits dans un cocon de sons, d’images, de gestes et de sculptures moelleuses. Un univers propice à la contemplation, à parcourir avec tous les sens, en particulier celui du toucher.

La traversée sensorielle d’une installation textile qui invite à la rêverie.

Du samedi 11 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

dimanche

de 11h00 à 12h00

samedi

de 17h00 à 18h00

samedi

de 15h00 à 16h00

samedi

de 11h00 à 12h00

payant

De 10 à 16 euros.

Public enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-11T17:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T12:00:00+02:00;2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00

La Villette 211, avenue Jean Jaurès 75019 Little VilletteParis

https://www.lavillette.com/manifestations/christelle-hunot-la-bobine-panoramique-n2-25-26/ +33140037575



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