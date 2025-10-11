Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf Le Kimméridgien Chablis

Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf Le Kimméridgien Chablis samedi 11 octobre 2025.

Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf à Chablis, 1er concert à découvrir dans le nouvel espace polyculturel de Chablis « Le Kimméridgien ». .

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 25 96 22

English : Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf

German : Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf

Italiano :

Espanol :

L’événement Christelle Loury raconte et chante Édith Piaf Chablis a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois