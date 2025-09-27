Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire Médiathèque Christian Bobin Le Creusot samedi 27 septembre 2025.

Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :
2025-09-27

Projection du film documentaire Christian Bobin, portraits croisés par Eric Nivot quel impact a laissé Christian Bobin auprès de ceux qui l’ont lu ou côtoyé   .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00  mediatheque@ville-lecreusot.fr

English : Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire

German : Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire

Italiano :

Espanol :

L’événement Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire Le Creusot a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)