Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire Médiathèque Christian Bobin Le Creusot samedi 27 septembre 2025.
Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:30:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Projection du film documentaire Christian Bobin, portraits croisés par Eric Nivot quel impact a laissé Christian Bobin auprès de ceux qui l’ont lu ou côtoyé .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
English : Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire
German : Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire
Italiano :
Espanol :
L’événement Christian Bobin Portraits Croisés / Projection de film documentaire Le Creusot a été mis à jour le 2025-09-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)