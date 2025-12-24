Christian Brazier quartet Autre Ciel, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Christian Brazier quartet Autre Ciel

Samedi 28 mars 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le Roll’Studio vous propose une soirée jazz avec Autre ciel , Christian Brazier quartet

3ème session de rattrapage ! pour celles et ceux qui n’ont pu assister au concert de sortie du nouveau CD Autre Ciel en Mars et Septembre dernier faute de places.



Venez découvrir les onze nouvelles compositions de ce nouveau Quartet.



Et comme l’a écrit Sophie Chambon de JazzMagazine lors de notre précédent passage



… Les mélodies sont aussi lumineuses que mélancoliques, Christian Brazier navigue entre hautes et basses fréquences.



Il nous balade mais sans nous perdre pou un concert vif dans un club chaleureux qui pourra demeurer dans notre “mémoire vive” …



Christian Brazier Contrebasse, compositions



Perrine Mansuy Piano



Gérard Murphy Saxophones



Cédric Bec Batterie



Teaser Christian Brazier Quartet Autre Ciel sur YouTube





Jazz Magazine



https://www.jazzmagazine.com/les-news/jazz-live/un-samedi-soir-au-rolls-a-marseille-avec-autre-ciel-et-le-quartet-de-christian-brazier/



Site web



https://sites.google.com/view/christian-brazie .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

English :

Roll’Studio invites you to a jazz evening with Autre ciel , Christian Brazier quartet

