CHRISTIAN DELAGRANGE EN CONCERT Laurens

Concert A.H.I. 2025 au profit de l’ONG ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE à 20h30 à la salle polyvalente. Bon de soutien Carré or 30€ et catégorie 1 25€. Sur réservation.

AVENUE DE LA GARE Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 12 05 91 41 brigitte.ahi@gmail.com

English :

A.H.I. 2025 concert in aid of the NGO ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE at 8:30pm in the Salle Polyvalente. Support voucher: Carré or 30? and category 1 25? Reservations required.

German :

Konzert A.H.I. 2025 zugunsten der NGO ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE um 20:30 Uhr in der Mehrzweckhalle. Unterstützungsgutschein: Carré or 30? und Kategorie 1 25? Reservierung erforderlich.

Italiano :

Concerto A.H.I. 2025 a favore dell’ONG ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE alle 20.30 presso la Salle Polyvalente. Buono di sostegno: Carré o 30? e categoria 1 25? Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Concierto A.H.I. 2025 en beneficio de la ONG ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE a las 20.30 h en la Sala Polivalente. Bono de ayuda: Carré o 30? y categoría 1 25? Reserva obligatoria.

