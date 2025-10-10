CHRISTIAN LEGAL dans ‘ETAT DES LIEUX’ – L’Archipel – Salle Rouge Paris

CHRISTIAN LEGAL dans ‘ETAT DES LIEUX’ – L’Archipel – Salle Rouge Paris vendredi 10 octobre 2025.

CHRISTIAN LEGAL dans ‘ETAT DES LIEUX’ Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

HAPPYPROD PRÉSENTE : CHRISTIAN LEGAL DANS ETAT DES LIEUX Et si nous faisions le bilan ?Société, médias, téléréalité, peoples, chanteurs, acteurs, l’humoriste-imitateur Christian LEGAL dresse son inventaire. De Julien DORÉ à PRINCE, de Elton JOHN à AC/DC, de Cyril HANOUNA à Paul MIRABEL, de Philippe CAVERIVIÈRE à Omar SY en passant par Fabrice LUCHINI, Jean-Luc REICHMANN, Laurent RUQUIER, Chantal LADESOU ou encore Franck DUBOSC, Christian LEGAL, à la fois pertinent et impertinent, armé d’un humour aiguisé et à travers une écriture subtile, sarcastique et satirique, vous propose son ETAT DES LIEUX !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’Archipel – Salle Rouge 17, Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75