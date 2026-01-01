Christie’s Fabliaux du Moyen Âge Chartres

Christie’s Fabliaux du Moyen Âge

Début : Jeudi 2026-01-29 21:00:00

Christie’s propose une soirée contes grivois et chansons médiévales autour des fabliaux du Moyen Âge

Christie’s invite le public à remonter le temps le temps d’une soirée placée sous le signe de l’humour, de la musique et des histoires piquantes du Moyen Âge. À travers les fabliaux, ces courts récits populaires souvent drôles, parfois impertinents, on découvre la vie quotidienne, les amours, les ruses et les travers des hommes et des femmes d’autrefois. La soirée sera portée par Patrice Dehent et Marie Thekal, qui mêleront contes grivois et chansons médiévales pour faire revivre cet univers avec énergie et complicité. Entre récits savoureux et airs chantés, le public est invité à rire, à s’étonner et à voyager dans une époque où l’on racontait déjà des histoires sans tabou et avec beaucoup de malice. Un moment convivial et original, entre culture, humour et musique, pour redécouvrir le 10 .

English :

Christie’s offers an evening of saucy tales and medieval songs based on medieval fabliaux

