Christie’s Live Soirée DJ latino rock Chartres
Christie’s Live Soirée DJ latino rock Chartres samedi 7 mars 2026.
Christie’s Live Soirée DJ latino rock
15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 21:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Préparez-vous pour une nuit rythmée et festive !
Ce samedi 7 mars, retrouvez DJ Stéphane Massaro aux platines du Christie’s pour une soirée Latino Rock pleine d’énergie. Profitez d’une ambiance festive, de cocktails et d’une sélection des meilleurs hits latino et rock. .
15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for a rhythmic, festive night!
L’événement Christie’s Live Soirée DJ latino rock Chartres a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CHARTRES