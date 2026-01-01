Christie’s Live soirée spectacle avec Patrice Dehent Chartres

Christie’s Live soirée spectacle avec Patrice Dehent

Début : Jeudi 2026-01-29 21:00:00

Le Christie’s propose une soirée à vivre ensemble, hors du quotidien, où la scène devient un terrain de jeu pour l’imaginaire, la sensibilité et les émotions partagées.

Avec Patrice Dehent & la Compagnie Vagabond des Étoiles , préparez-vous à vivre un moment simple où les mots, les corps et les émotions se rencontrent sur scène. Le thème du spectacle sera dévoilé prochainement, mais une chose est certaine ce voyage artistique s’annonce beau, joyeux et porteur d’émerveillement. Venez partager une soirée festive et chaleureuse, placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et du plaisir d’être ensemble 10 .

15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06

English :

Christie?s offers an evening out of the everyday, where the stage becomes a playground for imagination, sensitivity and shared emotions.

