Christie’s Live Soirée spectacle

15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 21:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Vie d’un comédien avec Jean-Christophe Cochard

Le Christie’s à Chartres accueille Jean-Christophe Cochard pour une soirée placée sous le signe du récit et du partage. Comédien et metteur en scène au parcours riche de théâtre et de cinéma, il nous ouvre les coulisses de sa vie d’artiste… et d’homme. Anecdotes de scène, rencontres marquantes, souvenirs inattendus un moment sincère, vivant et plein d’humanité.

Une soirée conviviale à découvrir au Christie’s. 10 .

15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Life of an actor with Jean-Christophe Cochard

L’événement Christie’s Live Soirée spectacle Chartres a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CHARTRES