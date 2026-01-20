Christie’s Tasting Dégustation de rhum Chartres

Christie’s Tasting Dégustation de rhum

15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 19:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Christie’s propose une soirée dégustation Mets & Rhum de l’île de la Réunion

Christie’s organise une expérience gustative unique, mêlant les saveurs authentiques de l’île de la Réunion à la découverte de ses rhum d’exception. Lors de cette soirée, les participants pourront savourer une sélection de mets locaux soigneusement préparés et associés à différents rhums. Cette événement promet d’être convivial et immersif, offrant aux amateurs de gastronomie et de spiritueux l’occasion de voyager au cœur de l’île de la Réunion à travers ses goûts, ses arômes et son savoir-faire traditionnel. 40 .

15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06

