Christie’s Tasting Dégustation de rhum Chartres
Christie’s Tasting Dégustation de rhum Chartres jeudi 5 février 2026.
Christie’s Tasting Dégustation de rhum
15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-05 19:30:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
Christie’s propose une soirée dégustation Mets & Rhum de l’île de la Réunion
Christie’s organise une expérience gustative unique, mêlant les saveurs authentiques de l’île de la Réunion à la découverte de ses rhum d’exception. Lors de cette soirée, les participants pourront savourer une sélection de mets locaux soigneusement préparés et associés à différents rhums. Cette événement promet d’être convivial et immersif, offrant aux amateurs de gastronomie et de spiritueux l’occasion de voyager au cœur de l’île de la Réunion à travers ses goûts, ses arômes et son savoir-faire traditionnel. 40 .
15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Christie?s offers a Mets & Rhum de l?île de la Réunion tasting evening
L’événement Christie’s Tasting Dégustation de rhum Chartres a été mis à jour le 2026-01-20 par OT CHARTRES