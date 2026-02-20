Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins Chartres

Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins

15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Début : Jeudi 2026-03-05 19:30:00

2026-03-05

Tour de France des Accords Mets & Vins au Christie’s

Passionnés de gastronomie française et amateurs de bons vins, cette soirée est faite pour vous ! Jeudi 5 mars à 19h30, embarquez pour un véritable voyage gustatif à travers les grandes régions viticoles françaises, lors d’une soirée dégustation conviviale et gourmande. En partenariat avec Le Plaisir de Déguster, découvrez des accords mets & vins soigneusement sélectionnés, expliqués et commentés pour éveiller vos sens et enrichir vos connaissances. 38 .

15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Tour de France of food and wine pairings at Christie?s

