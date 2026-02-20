Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins Chartres
Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins Chartres jeudi 5 mars 2026.
Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins
15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 38 – 38 – EUR
38
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-05 19:30:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Tour de France des Accords Mets & Vins au Christie’s
Passionnés de gastronomie française et amateurs de bons vins, cette soirée est faite pour vous ! Jeudi 5 mars à 19h30, embarquez pour un véritable voyage gustatif à travers les grandes régions viticoles françaises, lors d’une soirée dégustation conviviale et gourmande. En partenariat avec Le Plaisir de Déguster, découvrez des accords mets & vins soigneusement sélectionnés, expliqués et commentés pour éveiller vos sens et enrichir vos connaissances. 38 .
15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour de France of food and wine pairings at Christie?s
L’événement Christie’s Tasting Soirée Dégustation Accords Mets & Vins Chartres a été mis à jour le 2026-02-20 par OT CHARTRES