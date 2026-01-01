Christie’s Tasting Tour de France des accords mets et vins Chartres

Christie’s Tasting Tour de France des accords mets et vins

15 Place Châtelet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22 19:30:00

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Le Christie’s propose une soirée gourmande et conviviale, une invitation à parcourir la France à travers ses saveurs et ses plus beaux accords mets et vins.

Passionnés de gastronomie française et amateurs de bons vins, cette soirée est faite pour vous ! Embarquez pour un véritable tour de France des accords mets & vins, à la découverte des grandes régions viticoles françaises. En partenariat avec Le Plaisir de Déguster, profitez d’une dégustation commentée, mêlant plaisirs gustatifs et découvertes œnologiques. Les accords soigneusement sélectionnés seront expliqués pour éveiller vos sens, enrichir vos connaissances et célébrer la richesse du terroir français, le tout dans une ambiance chaleureuse, gourmande et propice au partage. 38 .

15 Place Châtelet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 06 06

Christie’s offers a gourmet, convivial evening, an invitation to explore France through its flavors and its finest food and wine pairings.

