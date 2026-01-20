Christine Armanger – de dIAboli Atelier de Paris / CDCN Paris
Christine Armanger – de dIAboli Atelier de Paris / CDCN Paris jeudi 5 février 2026.
Fresque burlesque, iconique, historique, politique, de dIAboli ne se cache pas d’évoquer la bête cornue qui hante notre Occident, à grand coups de louches emplies de corps tordus dans des marmites géantes… Enfer et damnation ! Mais la pièce prend peu à peu un tour étrange, ramenant au centre notre démon contemporain : l’IA, nouvelle figure du mal ? Pire, son incarnation prend la forme d’un chien robot inquiétant. Danse, design scénique, théâtralité : tout est nécessaire
conception, chorégraphie, texte Christine Armanger
interprétation Christine Armanger, Suzanne Henry, Clémentine Vanlerberghe
lumières et régie technique Thomas Cany
développement informatique et régie robotique Martin Tricaud
regard scénographique et regard costumes Marjolaine Mansot
_________________
Festival Faits d’hiver, 28e édition
19 jan-20 fév 2026
52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.
Une fable sur la figure du diable et ses enjeux contemporains
Le jeudi 05 février 2026
de 20h00 à 21h00
Le vendredi 06 février 2026
de 20h00 à 21h00
payant
De 10 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-05T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-06T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-05T20:00:00+02:00_2026-02-05T21:00:00+02:00;2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:00:00+02:00
Atelier de Paris / CDCN La Cartoucherie 75012 Paris
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver
Afficher la carte du lieu Atelier de Paris / CDCN et trouvez le meilleur itinéraire