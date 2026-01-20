Christine Armanger – de dIAboli Atelier de Paris / CDCN Paris

Fresque burlesque, iconique, historique, politique, de dIAboli ne se cache pas d’évoquer la bête cornue qui hante notre Occident, à grand coups de louches emplies de corps tordus dans des marmites géantes… Enfer et damnation ! Mais la pièce prend peu à peu un tour étrange, ramenant au centre notre démon contemporain : l’IA, nouvelle figure du mal ? Pire, son incarnation prend la forme d’un chien robot inquiétant. Danse, design scénique, théâtralité : tout est nécessaire

conception, chorégraphie, texte Christine Armanger

interprétation Christine Armanger, Suzanne Henry, Clémentine Vanlerberghe

lumières et régie technique Thomas Cany

développement informatique et régie robotique Martin Tricaud

regard scénographique et regard costumes Marjolaine Mansot

_________________

Festival Faits d’hiver, 28e édition

19 jan-20 fév 2026

52 représentations – 18 lieux – 12 créations En route pour une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route pour un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes.

Une fable sur la figure du diable et ses enjeux contemporains

Le jeudi 05 février 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 06 février 2026

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-06T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-05T20:00:00+02:00_2026-02-05T21:00:00+02:00;2026-02-06T20:00:00+02:00_2026-02-06T21:00:00+02:00

Atelier de Paris / CDCN La Cartoucherie 75012 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver



Afficher la carte du lieu Atelier de Paris / CDCN et trouvez le meilleur itinéraire

