Christine Elias Gravures Artistiques Aix-Villemaur-Pâlis

2 rue Foch Aix-en-Othe Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Du 7 novembre au 6 janvier AIX-EN-OTHE Exposisiton de gravures artistiques de Christine Elias.

La gravure artistique, c’est écrire ou dessiner sur une plaque (bois, lino, plexi, cuivre …) creuser, tracer des sillons, piquer, griffer avec des outils ou faire des morsures à l’acide, pour créer une image, puis encrer cette plaque appelée matrice et l’imprimer sur du papier.

L’ESTAMPE est l’image obtenue lorsque la presse imprime sur du papier la matrice encrée.

Installé depuis 4 ans dans le pays d’Othe, j’organise des stages de gravure à la MJC d’Aix-en-Othe.

Depuis plus de 30 ans j’ai découvert dans les ateliers de la région parisienne les techniques de la gravure artistique.

Cet art graphique me donne la possibilité de multiplier les techniques et de faire des impressions différentes.

C’est toujours une surprise quand j’arrive à l’impression de mes tirages finaux. Chaque estampe est une émotion et me donne le plaisir de la création.

J’aime jouer avec les couleurs et matières que me donnent mes différentes plaques. .

