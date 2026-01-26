Christine Lutz Quartet de Django à Galliano C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Christine Lutz Quartet de Django à Galliano

Mercredi 11 février 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Un retour très attendu, une nouvelle énergie, un voyage musical inclassable.

Après trois années de silence scénique, le Christine Lutz Quartet renaît avec une énergie vibrante et un souffle artistique entièrement renouvelé. Porté par une instrumentation aussi originale qu’exigeante, le quartet revient avec un nouveau répertoire intitulé “De Django à Galliano”, véritable passerelle entre deux univers majeurs du jazz et de la musique française.







A la croisée des styles, cette formation revisite l’héritage incandescent de Django Reinhardt et la poésie orchestrale de Richard Galliano, offrant un voyage sonore où le jazz manouche rencontre la world music, le swing, la musique de film et des couleurs plus contemporaines. Chaque morceau raconte une histoire, ouvre une fenêtre sur un paysage différent, mêlant virtuosité, sensibilité et improvisation.







Les artistes



Christine Lutz harpe celtique et accordina

Une alchimie rare la douceur de la harpe celtique contrastée par la chaleur de l’accordina, pour un univers à la fois délicat et audacieux.



Loïs Coeurdeuil guitares solo

Héritier du style manouche, virtuose aux phrasés lumineux, il apporte relief, vélocité et profondeur harmonique.



Adrien Coulomb contrebasse

Une colonne vertébrale subtile et précise, au groove souple et chaleureux.



Thierry Lutz guitare rythmique et percussions

Entre swing, pulsation et textures percussives, il donne au quartet une assise rythmique élégante et inventive. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A long-awaited return, a new energy, an unclassifiable musical journey.

