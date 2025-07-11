Christine Salem Les Quinconces Le Mans

Christine Salem

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Entourée de quatre artistes féminines rompues à l’improvisation tous azimuts, la chanteuse Christine Salem, ardente et fière ambassadrice du maloya, ce genre musical né, comme elle, sur l’île de La Réunion, rendra hommage à ses ancêtres et fera honneur à ses racines en jazzant. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Christine Salem Le Mans a été mis à jour le 2025-07-11 par CDT72