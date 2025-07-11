Christine Salem Les Quinconces Le Mans
Christine Salem Les Quinconces Le Mans dimanche 12 avril 2026.
Christine Salem
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 17:00:00
fin : 2026-04-12 18:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Entourée de quatre artistes féminines rompues à l’improvisation tous azimuts, la chanteuse Christine Salem, ardente et fière ambassadrice du maloya, ce genre musical né, comme elle, sur l’île de La Réunion, rendra hommage à ses ancêtres et fera honneur à ses racines en jazzant. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
