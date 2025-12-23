Christine Zayed Trio, La Grande Boutique Langonnet

Christine Zayed Trio

La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet Morbihan

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Le projet musical de Christine Zayed est une exploration profondément personnelle, enracinée en Palestine, transformée en un langage universel de connexion. À travers l’expression d’émotions profondes et d’expériences humaines partagées, il cherche à établir des liens tout en honorant l’essence authentique des traditions musicales héritées.

Principalement influencé par la musique arabe classique et la poésie palestinienne contemporaine le projet puise également son inspiration dans une large gamme de répertoires musicaux, fusionnant des chansons levantines traditionnelles avec des influences de cultures proches et lointaines. Enrichi par la contribution de deux musiciens exceptionnels Sylvain Barou, flûtiste captivant, dont le son unique mêle les traditions bretonnes et irlandaises aux influences de la musique hindoustani, turque, arménienne et iranienne. Habib Meftah, percussionniste profondément ancré dans les traditions rythmiques du sud de l’Iran, ajoute son expertise en fusionnant des sons culturels divers. .

La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

