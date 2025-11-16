Christmas Carols Eglise St Martin Rennes Dimanche 16 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Participation libre

L’ensemble vocal A VOUS SANS AUTRE vous propose un Noël d’outre-Manche avec au centre de ce programme les célèbres Ceremony of Carols de Benjamin Britten. À voix mixtes, l’ensemble donnera par aille…

Par les temps troublés que vit notre Europe, c’est encore avec plus d’intensité que l’ensemble vocal A VOUS SANS AUTRE veut vous emmener sur les chemins de Noël. Un Noël de calme, de respect et de bienveillance, un Noël peut-être idyllique et utopique mais un Noël rempli de sérénité et de paix.

Quelles voix seraient le plus à même de le faire ? Quelles figures mieux que celles de l’enfant ou de la mère incarnées par les voix de femmes pourraient le réaliser avec le plus d’efficience ? Tendresse, douceur mais aussi fraîcheur d’une allégresse bondissante ou d’une joie confiante sont autant d’ambiances qui viendront vous saisir grâce aux sonorités magiques des voix soutenues par la harpe. C’est à un Noël d’outre-Manche que vous êtes conviés avec au centre de ce programme les célèbres Ceremony of Carols de Benjamin Britten. À voix mixtes, l’ensemble donnera par ailleurs de magnifiques pièces de Gustav Holst qui sonnent comme une invitation à célébrer les fêtes dans la réjouissance et le bonheur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-16T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T16:30:00.000+01:00

0608824565 avoussansautre@gmail.com https://avoussansautre.fr/

Eglise St Martin 2 Rue de la Pompe, 35000 Rennes · Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine