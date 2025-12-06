Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Christmas Circus MJC Montluçon

Christmas Circus MJC Montluçon samedi 6 décembre 2025.

Christmas Circus

MJC 8 Rue Général Mairal Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Acrobacirque et ses élèves et Régis Magnard & Friends, musiciens, vous proposent ce spectacle de Cirque de Noël.
MJC 8 Rue Général Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   acrobacirque@gmail.com

English :

Acrobacirque and its students and musicians Régis Magnard & Friends bring you this Christmas Circus show.

German :

Acrobacirque und seine Schüler und Régis Magnard & Friends, Musiker, bieten Ihnen diese Weihnachtszirkusvorstellung an.

Italiano :

L’Acrobacirque e i suoi allievi e musicisti Régis Magnard & Friends vi propongono questo spettacolo di circo natalizio.

Espanol :

Acrobacirque y sus alumnos y músicos Régis Magnard & Friends le ofrecen este espectáculo de circo navideño.

