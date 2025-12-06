Christmas Circus MJC Montluçon
Christmas Circus MJC Montluçon samedi 6 décembre 2025.
Christmas Circus
MJC 8 Rue Général Mairal Montluçon Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Acrobacirque et ses élèves et Régis Magnard & Friends, musiciens, vous proposent ce spectacle de Cirque de Noël.
.
MJC 8 Rue Général Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes acrobacirque@gmail.com
English :
Acrobacirque and its students and musicians Régis Magnard & Friends bring you this Christmas Circus show.
German :
Acrobacirque und seine Schüler und Régis Magnard & Friends, Musiker, bieten Ihnen diese Weihnachtszirkusvorstellung an.
Italiano :
L’Acrobacirque e i suoi allievi e musicisti Régis Magnard & Friends vi propongono questo spettacolo di circo natalizio.
Espanol :
Acrobacirque y sus alumnos y músicos Régis Magnard & Friends le ofrecen este espectáculo de circo navideño.
L’événement Christmas Circus Montluçon a été mis à jour le 2025-11-18 par Montluçon Tourisme