Christmas Concert Tsilie Gospel Choir Chaux-lès-Passavant

Christmas Concert Tsilie Gospel Choir
Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant Doubs
Gratuit
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Concert Gospel TSILIE dirigé par Christian BOURDON, batteur professionnel. .
Abbaye de la Grâce Dieu Chaux-lès-Passavant 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 44 45
