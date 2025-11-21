Christmas Cruise Crépy-en-Valois

Christmas Cruise

Avenue du Président John Kennedy Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 15:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Après avoir rendu visite aux petits Crépynois des écoles maternelles de la Ville, le Père Noël fait escale en centre-ville.

La traditionnelle parade revient, samedi 21 décembre 2024, pour émerveiller toute la famille !

Un char lumineux et de vieilles voitures, décorés aux couleurs de Noël, traverseront la Ville avec à son bord le Père Noël et quelques lutins.

Petits et grands sont invités à rejoindre le cortège, organisé par le Groupement des commerçants et artisans de Crépy en partenariat avec l’association Road Broz’.

Rendez-vous à partir de 15h sur le parking de Carrefour Market pour le départ de la parade.

Arrivée de nuit à 17h à la gare.

Avenue du Président John Kennedy Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

After visiting Crépynois children in the town’s nursery schools, Santa Claus made a stopover in the town center.

The traditional parade returns on Saturday, December 21, 2024, to amaze the whole family!

A luminous float and old cars, decorated in the colors of Christmas, will cross the town with Santa Claus and a few elves on board.

Young and old alike are invited to join the procession, organized by the Crépy Merchants and Craftsmen Group in partnership with the Road Broz? association.

The parade starts at 3pm in the Carrefour Market parking lot.

Arrival at 5pm at the train station.

German :

Nachdem er die kleinen Crépynois in den städtischen Kindergärten besucht hat, macht der Weihnachtsmann einen Zwischenstopp im Stadtzentrum.

Die traditionelle Parade kehrt am Samstag, dem 21. Dezember 2024, zurück, um die ganze Familie in Staunen zu versetzen!

Ein leuchtender Wagen und alte Autos, die in den Weihnachtsfarben geschmückt sind, werden mit dem Weihnachtsmann und einigen Wichteln an Bord durch die Stadt fahren.

Groß und Klein sind eingeladen, sich dem Umzug anzuschließen, der von der Vereinigung der Händler und Handwerker von Crépy in Zusammenarbeit mit dem Verein Road Broz? organisiert wird.

Treffpunkt für den Start der Parade ist um 15 Uhr auf dem Parkplatz des Carrefour Market.

Die nächtliche Ankunft ist um 17 Uhr am Bahnhof.

Italiano :

Dopo aver visitato i bambini di Crépynois nelle scuole materne della città, Babbo Natale fa tappa nel centro cittadino.

La tradizionale sfilata tornerà sabato 21 dicembre 2024 per deliziare tutta la famiglia!

Un carro allegorico illuminato e vecchie auto, decorate con i colori del Natale, attraverseranno la città con Babbo Natale e alcuni elfi a bordo.

Grandi e piccini sono invitati a partecipare alla sfilata, organizzata dal Gruppo Commercianti e Artigiani di Crépy in collaborazione con l’associazione Road Broz?

La sfilata inizia alle 15.00 nel parcheggio del Carrefour Market.

Arrivo alle 17.00 alla stazione.

Espanol :

Tras visitar a los niños crépynois en las guarderías de la ciudad, Papá Noel hace escala en el centro.

El tradicional desfile volverá el sábado 21 de diciembre de 2024 para hacer las delicias de toda la familia

Una carroza iluminada y coches antiguos, decorados con los colores de la Navidad, atravesarán la ciudad con Papá Noel y algunos duendes a bordo.

Pequeños y mayores están invitados a participar en el desfile, organizado por la Agrupación de Comerciantes y Artesanos de Crépy en colaboración con la asociación Road Broz?

El desfile comienza a las 15.00 h en el aparcamiento del mercado Carrefour.

Llegada a la estación a las 17h.

