Christmas Day au V and B Romans-sur-Isère
Christmas Day au V and B Romans-sur-Isère vendredi 19 décembre 2025.
Christmas Day au V and B
3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
L’ambiance de Noël est partout… même au V and B! Venez en profiter pour une bonne soirée.
.
3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr
English :
Christmas is everywhere… even at V and B! Come and enjoy the evening.
L’événement Christmas Day au V and B Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme