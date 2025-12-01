CHRISTMAS FAMILY WEEK MARCHÉ D’HIVER Font-Romeu-Odeillo-Via

CHRISTMAS FAMILY WEEK MARCHÉ D’HIVER

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-20 12:00:00

fin : 2026-01-04 21:00:00

2025-12-20

Flânez entre les chalets, découvrez des produits locaux et dégustez les saveurs authentiques de l’hiver.

Notre avis Une parenthèse gourmande au cœur d’un charmant village de chalets.

Ouvert le week end hors vacances scolaires et tous les jours en vacances scolaires.

English :

Stroll among the chalets, discover local produce and savor the authentic flavors of winter.

Our verdict: A gourmet interlude in the heart of a charming chalet village.

Open weekends outside school vacations and daily during school vacations.

