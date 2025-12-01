CHRISTMAS FAMILY WEEK PATINOIRE DU MARCHÉ D’HIVER Font-Romeu-Odeillo-Via

CHRISTMAS FAMILY WEEK PATINOIRE DU MARCHÉ D’HIVER

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2026-01-02 19:00:00

2025-12-20

La patinoire du Marché d’Hiver vous invite à profiter des joies de la glisse dans une ambiance chaleureuse.

Notre avis À fond la glisse !

Ouvert tous les jours sauf le lundi en période de vacance scolaire.

English :

The Marché d?Hiver skating rink invites you to enjoy the joys of sliding in a warm and friendly atmosphere.

Our verdict: Go for it!

Open every day except Mondays during school holidays.

