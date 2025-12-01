CHRISTMAS FAMILY WEEKS À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL Font-Romeu-Odeillo-Via

CHRISTMAS FAMILY WEEKS À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 18:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Venez partager un moment magique avec le Père Noël et immortaliser cette rencontre en famille.

Notre avis Un moment magique pour petits et grands.

+33 4 68 30 68 30

English :

Come and share a magical moment with Santa and immortalize this encounter with your family.

Our verdict: A magical moment for young and old alike.

