CHRISTMAS FAMILY WEEKS À LA RENCONTRE DU PÈRE NOËL Font-Romeu-Odeillo-Via
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-23 18:00:00
2025-12-23
Venez partager un moment magique avec le Père Noël et immortaliser cette rencontre en famille.
Notre avis Un moment magique pour petits et grands.
English :
Come and share a magical moment with Santa and immortalize this encounter with your family.
Our verdict: A magical moment for young and old alike.
