CHRISTMAS FAMILY WEEKS ATELIER CRÉATIF D’HIVER Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 2 janvier 2026.

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-02 13:30:00
fin : 2026-01-02 14:30:00

2026-01-02

Un atelier plein de magie où les enfants créent leurs décorations d’hiver à emporter chez eux.
Dès 4 ans Inscription Office de Tourisme 12 pers. max.
Notre avis un après-midi créatif pour plonger dans la magie de l’hiver.
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

A magical workshop where children create their own winter decorations to take home.
From age 4 Registration Tourist Office 12 pers. max.
Our verdict: a creative afternoon to plunge into the magic of winter.

