CHRISTMAS FAMILY WEEKS ATELIER PRATIQUE & COSMÉTIQUE Font-Romeu-Odeillo-Via

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via
2026-01-02 16:30:00
2026-01-02 18:00:00
Date(s) :
2026-01-02
Un moment de douceur où chacun fabrique ses propres soins cosmétiques naturels.
Inscription à l’Office de Tourisme 25€ pers. sur place Dès 16 ans 12 pers. Max.
Notre avis Une parenthèse bien-être pour créer ses propres soins et se faire plaisir.
Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
English :
A gentle moment where everyone makes their own natural cosmetics.
Registration at the Tourist Office 25? pers. on site From 16 years 12 pers. Max.
Our opinion: A wellness break to create your own skincare products and pamper yourself.
