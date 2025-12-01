CHRISTMAS FAMILY WEEKS ATELIER PRATIQUE & COSMÉTIQUE

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 25

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 16:30:00

fin : 2026-01-02 18:00:00

Date(s) :

2026-01-02

Un moment de douceur où chacun fabrique ses propres soins cosmétiques naturels.

Inscription à l’Office de Tourisme 25€ pers. sur place Dès 16 ans 12 pers. Max.

Notre avis Une parenthèse bien-être pour créer ses propres soins et se faire plaisir.

.

Avenue Professeur Félix Trombe Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

English :

A gentle moment where everyone makes their own natural cosmetics.

Registration at the Tourist Office 25? pers. on site From 16 years 12 pers. Max.

Our opinion: A wellness break to create your own skincare products and pamper yourself.

L’événement CHRISTMAS FAMILY WEEKS ATELIER PRATIQUE & COSMÉTIQUE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2025-12-01 par OT DE FONT ROMEU