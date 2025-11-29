Christmas Karaoké Party Treignac

Christmas Karaoké Party

Sortez vos pulls de Noël les plus maniérés, les plus kitsch, les plus scintillants !

Après notre Marché de Noël, vous êtes invités à une Christmas Karaoke Party absolument mythique !

Pour une ambiance inoubliable

Angel’s Karaoke animera la soirée avec musique et karaoké,

Niko’s Brasero vous régalera avec un bon repas convivial,

Et un grand merci au Moulin des Arts Vivants qui nous accompagne dans l’organisation de la soirée et du Marché de Noël.

Concours & cadeaux à gagner

Meilleur pull de Noël

•Meilleur chanteur de la soirée

Réservation conseillée pour le repas !

Venez chanter, rire, partager et vivre une soirée de Noël chaleureuse et festive ! .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 11 82

