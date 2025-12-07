Christmas Market à Terves TERVES Bressuire
Marché de Noël à Terves, pour soutenir l’Association Violet.
Animation et restauration sur place. .
TERVES Salle des fêtes Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 31 02 88 AssociationViolet-TervesMkt@outlook.com
L’événement Christmas Market à Terves Bressuire a été mis à jour le 2025-11-25 par OT Bocage Bressuirais