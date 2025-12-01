Christmas night party à l’aérodrome de Romanin Aérodrome de Romanin Saint-Rémy-de-Provence
Christmas night party à l’aérodrome de Romanin
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 18h. Aérodrome de Romanin Aéroclub Saint-Rémy Les Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
L’aero-club de Saint-Rémy-de-Provence vous invite à sa soirée de Noël le 13 décembre à partir de 18h à l’aérodrome de Romanin.
Au programme Descente aux flambaux, apéritif, food trucks, repas de noël, concerts… .
Aérodrome de Romanin Aéroclub Saint-Rémy Les Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 08 43 contact@aeroclub-alpilles.fr
English :
The Saint-Rémy-de-Provence flying club invites you to its Christmas party on 13 December from 6pm at Romanin aerodrome.
