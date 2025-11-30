Christmas Park Loiron-Ruillé
Christmas Park Loiron-Ruillé dimanche 30 novembre 2025.
Christmas Park
Salle des sports Loiron-Ruillé Mayenne
Début : 2025-11-30 10:30:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Une journée magique pour les petits et les grands
Au programme
• Méga structures gonflables pour les enfants de 2 à 12 ans
• Jeux de société avec une intervenante de 10h30 à 12h30
• Stands bien-être maquillage, massage des mains…
(animés par les apprentis en bac pro esthétique de Laval)
• Restauration sur place toute la journée
→ Repas du midi & pause goûter gourmande
• Braderie du livre à petits prix toute la journée
Tous les bénéfices de cette journée serviront à financer les sorties scolaires et à acheter du matériel pédagogique pour les enfants de l’école. .
Salle des sports Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire apealoiron@gmail.com
English :
A magical day for young and old
German :
Ein magischer Tag für Groß und Klein
Italiano :
Una giornata magica per grandi e piccini
Espanol :
Un día mágico para grandes y pequeños
