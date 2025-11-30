Christmas Park Loiron-Ruillé

Christmas Park

Salle des sports Loiron-Ruillé Mayenne

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Une journée magique pour les petits et les grands

Au programme

• Méga structures gonflables pour les enfants de 2 à 12 ans

• Jeux de société avec une intervenante de 10h30 à 12h30

• Stands bien-être maquillage, massage des mains…

(animés par les apprentis en bac pro esthétique de Laval)

• Restauration sur place toute la journée

→ Repas du midi & pause goûter gourmande

• Braderie du livre à petits prix toute la journée

Tous les bénéfices de cette journée serviront à financer les sorties scolaires et à acheter du matériel pédagogique pour les enfants de l’école. .

Salle des sports Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire apealoiron@gmail.com

English :

A magical day for young and old

German :

Ein magischer Tag für Groß und Klein

Italiano :

Una giornata magica per grandi e piccini

Espanol :

Un día mágico para grandes y pequeños

