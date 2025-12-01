Christmas Party au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille

Christmas Party au Bistrot des Canisses

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h30. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône

Christmas Party au Bistrot des Canisses avec le retour du DJ Le Daron !

Une soirée de folie, tapas, chapiteau, cocktails… Un vous attends nombreux et nombreuses! .

Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33

English :

Christmas Party at the Bistrot des Canisses with the return of DJ Le Daron !

German :

Weihnachtsfeier im Bistrot des Canisses mit der Rückkehr von DJ Le Daron!

Italiano :

Festa di Natale al Bistrot des Canisses con il ritorno del DJ Le Daron!

Espanol :

¡Fiesta de Navidad en el Bistrot des Canisses con el regreso de DJ Le Daron!

