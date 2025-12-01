Christmas Party au Bistrot des Canisses Bistrot des Canisses Fontvieille
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h30. Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-13 19:30:00
Christmas Party au Bistrot des Canisses avec le retour du DJ Le Daron !
Une soirée de folie, tapas, chapiteau, cocktails… Un vous attends nombreux et nombreuses! .
Bistrot des Canisses 3, Rue Honoré Coudière Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 70 33
English :
Christmas Party at the Bistrot des Canisses with the return of DJ Le Daron !
German :
Weihnachtsfeier im Bistrot des Canisses mit der Rückkehr von DJ Le Daron!
Italiano :
Festa di Natale al Bistrot des Canisses con il ritorno del DJ Le Daron!
Espanol :
¡Fiesta de Navidad en el Bistrot des Canisses con el regreso de DJ Le Daron!
