Christmas party du FCO rugby Oloron-Sainte-Marie

Christmas party du FCO rugby

Club house Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-19

Les rugbymen seniors du Fécéo convient leurs amis et supporters à leur traditionnel repas de Noël,

suivi par une soirée ouverte à tous animée par DJ Scotty.

Au menu: garbure, cassolette de poisson, magret de canard et gratin dauphinois, salade et fromage, crumble aux fruits rouges, café et digestif. Inscriptions jusqu’au 17/12 au soir. .

+33 5 59 39 02 01 fco-rugby@orange.fr

