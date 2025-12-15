Christmas party du FCO rugby Oloron-Sainte-Marie
Christmas party du FCO rugby Oloron-Sainte-Marie vendredi 19 décembre 2025.
Christmas party du FCO rugby
Club house Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-19
Les rugbymen seniors du Fécéo convient leurs amis et supporters à leur traditionnel repas de Noël,
suivi par une soirée ouverte à tous animée par DJ Scotty.
Au menu: garbure, cassolette de poisson, magret de canard et gratin dauphinois, salade et fromage, crumble aux fruits rouges, café et digestif. Inscriptions jusqu’au 17/12 au soir. .
Club house Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 02 01 fco-rugby@orange.fr
English : Christmas party du FCO rugby
L’événement Christmas party du FCO rugby Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Haut-Béarn