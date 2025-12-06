Christmas Party Le Saint Barth Saint-Barthélemy-d’Agenais

Christmas Party

Le Saint Barth 9 place du centre Saint-Barthélemy-d'Agenais Lot-et-Garonne

2025-12-20

2025-12-20

2025-12-20

Le Saint Barth et les Graines Magiques proposent Christmas Party !

14h à 16h activités manuelles sur le thème de Noël et de l’hiver

16h à 17h30 Goûter et maquillage

17h30 Conte

Vos enfants seront ainsi tous beaux pour la parade de Noël organisée par Le Temps des Vielles Machines. .

English : Christmas Party

Le Saint Barth and Les Graines Magiques propose: Christmas Party!

