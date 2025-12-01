Christmas Party Show Brasserie TYM Chatuzange-le-Goubet
Christmas Party Show Brasserie TYM Chatuzange-le-Goubet vendredi 19 décembre 2025.
Christmas Party Show Brasserie TYM
avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet Drôme
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le TYM vous donne rendez-vous pour une soirée de Noël unique, mêlant ambiance festive, décor scintillant et énergie glamour.
avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 38 24 67 brasserietym@gmail.com
English :
TYM invites you to a unique Christmas evening, combining festive atmosphere, glittering decor and glamorous energy.
