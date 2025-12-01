Christmas Party Show Brasserie TYM

avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le TYM vous donne rendez-vous pour une soirée de Noël unique, mêlant ambiance festive, décor scintillant et énergie glamour.

.

avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 38 24 67 brasserietym@gmail.com

English :

TYM invites you to a unique Christmas evening, combining festive atmosphere, glittering decor and glamorous energy.

L’événement Christmas Party Show Brasserie TYM Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-12-11 par Valence Romans Tourisme